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Франция

Сегодня, 21:45

Головин включен в заявку «Монако» на матч против «Страсбурга»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Монако» в рамках 29-го тура чемпионата Франции проведет матч против «Страсбурга».

Российский полузащитник монегасков Александр Головин попал в заявку на эту встречу.

В текущем сезоне 26-летний игрок принял участие в 26 встречах «Монако» в лиге 1, забил 6 мячей и сделал 6 результативных передач.

Ранее Головин был включен в окончательный состав сборной России на мартовские сборы. Однако 18 марта стало известно о том, что игрок получил повреждения и пропустит товарищеские матчи.

Матч «Монако» против «Страсбура» пройдет в воскресенье, 2 апреля.

Франция. Лига 1. 29-й тур
02 апр, 18:05. Stade Louis II (Монако)
Монако
Страсбур

Александр Головин
ФК Монако
ФК Страсбур
0
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