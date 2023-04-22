Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 03:17

Головин включен в заявку «Монако» на матч с «Лансом»

Евгений Козинов
Корреспондент
Крепин Диатта и Александр Головин.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

«Монако» назвал заявку на матч 32-го тура чемпионата Франции против «Ланса». Игра пройдет на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин вошел в число 23 игроков, которые могут выйти на поле.

Полностью заявка «Монако» выглядит следующим образом: Дидиллон, Льенар, Нюбель — Агилар, Энрике, Дисаси, Якобс, Марипан, Матсима, Вандерсон — Аклиуш, Бен Сегир, Камара, Диатта, Диоп, Фофана, Головин, Магасса, Матазо, Минамино — Бен Йеддер, Боаду, Фолланд.

Матч «Ланс» — «Монако» состоится в субботу, 22 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Александр Головин
Футбол
ФК Ланс
ФК Монако
Крепин Диатта
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Известная фигуристка объявила о разводе. Она осталась одна с ребенком
Исчезающий вид. В российском парном катании кризис с женщинами
Российские силы взяли под контроль два квартала Артемовска
В Москве погибла вдова советского разведчика Савинцева
Орбан удивился заявлению Столтенберга о необходимости вступления Украины в НАТО
Актриса Юлия Пересильд призвала космонавтов прекратить травлю в ее адрес
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мбаппе повторил рекорд результативности лиги 1