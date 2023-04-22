Головин включен в заявку «Монако» на матч с «Лансом»

«Монако» назвал заявку на матч 32-го тура чемпионата Франции против «Ланса». Игра пройдет на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин вошел в число 23 игроков, которые могут выйти на поле.

Полностью заявка «Монако» выглядит следующим образом: Дидиллон, Льенар, Нюбель — Агилар, Энрике, Дисаси, Якобс, Марипан, Матсима, Вандерсон — Аклиуш, Бен Сегир, Камара, Диатта, Диоп, Фофана, Головин, Магасса, Матазо, Минамино — Бен Йеддер, Боаду, Фолланд.

Матч «Ланс» — «Монако» состоится в субботу, 22 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.