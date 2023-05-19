Головин включен в заявку «Монако» на матч с «Лионом»

«Монако» огласил заявку на матч 36-го тура чемпионата Франции против «Лиона». Игра пройдет на стадионе «Парк ОЛ» в Лионе.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин вошел в список из 22 игроков, которые могут выйти на поле.

Полностью заявка «Монако» выглядит следующим образом: Дидиллон, Зади, Нюбель — Агилар, Энрике, Дисаси, Якобс, Марипан, Матсима, Вандерсон — Аклиуш, Бен Сегир, Камара, Диатта, Диоп, Фофана, Головин, Матазо, Минамино — Бен Йеддер, Эмболо, Фолланд.

Матч «Лион» — «Монако» состоится в пятницу, 19 мая. Начало — в 22.00 по московскому времени.