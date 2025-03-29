Головин включен в заявку «Монако» на матч с «Ниццей»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в заявку команды на домашний матч 27-го тура чемпионата Франции с «Ниццей», сообщает пресс-служба монегасков.

28-летний россиянин с 7 февраля не появлялся на поле из-за травмы. Он вернулся к тренировкам с «Монако» 13 марта.

В нынешнем сезоне Головин провел за монегасков 27 матчей во всех турнирах, отметившись 3 голами и одной результативной передачей. Его контракт с командой рассчитан до лета 2029 года.

Матч «Монако» — «Ницца» состоится 29 марта и начнется в 23.05 по московскому времени.