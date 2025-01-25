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Франция

Сегодня, 02:46

Головин включен в заявку «Монако» на матч с «Ренном»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Монако» назвал заявку на матч 19-го тура чемпионата Франции против «Ренна». Игра пройдет на стадионе «Луи II» в Монако.

Главный тренер монегасков сможет рассчитывать на следующих игроков: Льенар, Кен, Маецки — Керер, Мависса, Уаттара, Салису, Тезе, Вандерсон — Аклиуш, Камара, Бен Сегир, Диатта, Диоп, Головин, Магасса, Минамино, Закария — Эмболо, Биерет, Мишаль.

«Монако» в этой встрече из-за травм не сможет рассчитывать на Фоларина Балогуна (плечо), Джорджа Иленихенья (приводящая мышца) и Уилфрида Синго (подколенное сухожилие).

Матч «Монако» — «Ренн» состоится в субботу, 25 января. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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