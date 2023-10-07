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Франция

Сегодня, 04:19

Головин включен в заявку «Монако» на матч с «Реймсом»

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Головин.
Фото AFP
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«Монако» огласил заявку на матч 8-го тура чемпионата Франции против «Реймса». Игра пройдет на стадионе «Огюст Делон» в Реймсе.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин вошел в список из 21 игрока, которые могут выйти на поле.

Полностью заявка «Монако» выглядит следующим образом: Беншауш, Кен, Маецки — Картилье, Якобс, Марипан, Матсима, Синго — Аклиуш, Камара, Диатта, Диоп, Фофана, Головин, Магасса, Матазо, Минамино, Закария — Бен Йеддер, Балогун, Боаду.

Матч «Реймс» — «Монако» состоится в субботу, 7 октября. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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