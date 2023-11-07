Головин вошел в число трех номинантов на звание лучшего игрока лиги 1 в октябре

Головин номинирован на звание лучшего игрока лиги 1 в октябре

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин номинирован на звание лучшего игрока французской лиги 1 в прошедшем месяце.

В октябре Головин провел 3 матча за монегасков, в которых забил два гола.

Кроме того, на награду претендуют форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе (3 гола и 1 голевая передача) и его одноклубник полузащитник Уоррен Заир-Эмери (1+1).

Ранее Головин признавался лучшим игроком «Монако» в октябре и сентябре. В текущем сезоне россиянин отличился 5 забитыми мячами и 2 ассистами в 10 матчах за команду в лиге 1.