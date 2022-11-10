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Франция

10 ноября, 03:26

Головин вошел в команду недели FIFA 23

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Головин.
Фото Global Look Press
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Компания EA Sports представила восьмую команду недели FIFA 23, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Особую карточку с рейтингом 82 OVR получил российский полузащитник «Монако» Александр Головин. 26-летний россиянин забил победный гол в матче 14-го тура чемпионата Франции против «Тулузы» (2:0).

Самую высокорейтинговую карточку получил нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах — 92 OVR. 30-летний египтянин оформил дубль и принес «красным» победу над «Тоттенхэмом» (2:1).

Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 9 ноября.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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  • Stavka.tv
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17%

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Катар 0
Эквадор 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
0
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