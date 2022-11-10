Головин вошел в команду недели FIFA 23

10 ноября, 03:26
Компания EA Sports представила восьмую команду недели FIFA 23, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.
Особую карточку с рейтингом 82 OVR получил российский полузащитник «Монако» Александр Головин. 26-летний россиянин забил победный гол в матче 14-го тура чемпионата Франции против «Тулузы» (2:0).
Самую высокорейтинговую карточку получил нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах — 92 OVR. 30-летний египтянин оформил дубль и принес «красным» победу над «Тоттенхэмом» (2:1).
Entramos en la recta final antes del par?n internacional y las ligas nacionales se calientan ? #TOTW 8?? ya est? disponible en #FUT en #FIFA23 ? pic.twitter.com/YbuE8OIUry— EA SPORTS FIFA ESP (@EASPORTSEsp) November 9, 2022
Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 9 ноября.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования