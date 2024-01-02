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Франция

Сегодня, 16:39

Головин вошел в сборную лучших игроков лиги 1 в 2023 году по версии L'Equipe

Виктория Кравченко
Александр Головин.
Фото Global Look Press
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Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин попал в сборную лучших игроков чемпионата Франции в 2023 году по версии L'Equipe.

В этом сезоне он участвовал в 15 матчах лиги 1. В его активе пять голов и две результативные передачи.

Полный список игроков команды:

Брис Самба («Ланс»);

Ашраф Хакими («ПСЖ»);

Жан-Клер Тодибо («Ницца»);

Кевин Дансо («Ланс»);

Каю Энрике («Монако»);

Усман Дембеле («ПСЖ»);

Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»);

Юссуф Фофана («Монако»);

Александр Головин («Монако»);

Килиан Мбаппе («ПСЖ»);

Луа Опенда («Ланс»).

Соглашение Головина с «Монако» рассчитано до июня 2026 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 30 миллионов евро.

27-летний Головин занял 5-е место в списке самых дорогих игроков с постсоветского пространства.

Головин тащит «Монако», Лунев — один из лучших вратарей Лиги Европы. Как российские легионеры провели 2023-й

Александр Головин
Килиан Мбаппе
ФК Монако
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