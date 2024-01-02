Головин вошел в сборную лучших игроков лиги 1 в 2023 году по версии L'Equipe

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Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин попал в сборную лучших игроков чемпионата Франции в 2023 году по версии L'Equipe.
В этом сезоне он участвовал в 15 матчах лиги 1. В его активе пять голов и две результативные передачи.
Полный список игроков команды:
Брис Самба («Ланс»);
Ашраф Хакими («ПСЖ»);
Жан-Клер Тодибо («Ницца»);
Кевин Дансо («Ланс»);
Каю Энрике («Монако»);
Усман Дембеле («ПСЖ»);
Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»);
Юссуф Фофана («Монако»);
Александр Головин («Монако»);
Килиан Мбаппе («ПСЖ»);
Луа Опенда («Ланс»).
Соглашение Головина с «Монако» рассчитано до июня 2026 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 30 миллионов евро.
27-летний Головин занял 5-е место в списке самых дорогих игроков с постсоветского пространства.
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