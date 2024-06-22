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Головин восстановился от травмы и приедет в расположение «Монако» 24 июня

Виктория Кравченко
Александр Головин.
Фото ФК «Монако»
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Полузащитник «Монако» Александр Головин восстановился от травмы, сообщил агент игрока Александр Клюев. Футболист прибудет в расположение команды 24 июня.

«Он находится в хорошем состоянии, он восстановился. Остальное решит медицинский штаб «Монако», — цитирует Клюева ТАСС.

В апреле россиянин получил растяжение левой лодыжки и пропустил оставшуюся часть сезона лиги 1. В минувшем розыгрыше Головин провел за монегасков 27 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и сделал шесть результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что Головин самый дорогой российский футболист.

Источник: https://tass.ru/sport/21170317
Александр Головин
ФК Монако
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