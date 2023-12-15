Головин — о признании лучшим игроком 2023 года: «Все награды необходимо делить с партнерами»

Полузащитник «Монако» Александр Головин в интервью «СЭ» отреагировал на победу в голосовании за звание лучшего игрока 2023 года.

«Благодарен за такую оценку. Безусловно, это приятная новость. Тем более круг голосовавших был очень широкий. Значит, это мнение многих, кто связан с футбольной индустрией. Но, как и всегда, повторю, что футбол — командный вид спорта. Все индивидуальные награды здесь необходимо делить с партнерами. Без них подобные признания были бы невозможны. В том что меня поставили на первое место в этом голосовании, велика заслуга всех, с кем играю и в сборной России, и в «Монако». Поэтому, конечно, будет правильным поблагодарить и их», — сказал Головин «СЭ».

В уходящем году российский хавбек забил 10 мячей и отдал 5 голевых передач в 36 официальных матчах за «Монако».

«Это действительно мой лучший год во Франции. С опытом приходит уверенность». Интервью Головина