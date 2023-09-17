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Сегодня, 13:48

Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч с «Лорьяном»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Виссам Бен Йеддер и Александр Головин.
Фото Global Look Press
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«Монако» опубликовал стартовый состав на игру с «Лорьяном» в 5-м туре французской лиги 1.

Матч пройдет на «Стад де Мустуар» в Лорьяне. Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

В стартовый состав монегасков попал российский полузащитник Александр Головин.

В текущем сезоне россиянин провел 4 матча за «Монако», отличившись одним голом.

Александр Головин
Футбол
ФК Лорьян
ФК Монако
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Монако 4 3 1 0 13-5 10
2
 Ницца 5 2 3 0 7-4 9
3
 ПСЖ 5 2 2 1 10-6 8
4
 Марсель 4 2 2 0 7-4 8
5
 Лилль 5 2 2 1 7-7 8
6
 Метц 5 2 2 1 7-9 8
7
 Ренн 5 1 4 0 10-6 7
8
 Реймс 4 2 1 1 8-5 7
9
 Брест 4 2 1 1 5-5 7
10
 Страсбур 4 2 0 2 4-6 6
11
 Гавр 4 1 2 1 8-6 5
12
 Лорьян 4 1 2 1 5-5 5
13
 Тулуза 4 1 2 1 5-6 5
14
 Монпелье 4 1 1 2 7-7 4
15
 Нант 4 0 2 2 5-8 2
16
 Клермон Фут 4 0 1 3 4-9 1
17
 Ланс 5 0 1 4 4-11 1
18
 Лион 4 0 1 3 3-10 1
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
15.09 22:00
ПСЖ – Ницца
 2 : 3
16.09 18:00
Ренн – Лилль
 2 : 2
16.09 22:00
Ланс – Метц
 0 : 1
17.09 14:00
Лорьян – Монако
 - : -
17.09 16:00
Клермон Фут – Нант
 - : -
17.09 16:00
Реймс – Брест
 - : -
17.09 16:00
Страсбур – Монпелье
 - : -
17.09 18:05
Марсель – Тулуза
 - : -
17.09 21:45
Лион – Гавр
 - : -
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Лорьян — Монако: смотреть прямую трансляцию матча лиги 1