Головин выйдет в стартовом составе «Монако» в матче с «Аяччо»

Сегодня, 18:15
«Монако» в рамках 19-го тура чемпионата Франции на своем поле примет «Аяччо». Стали известны составы команд на эту встречу.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в стартовый состав своей команды.
В нынешнем сезоне лиги 1 хавбек провел 17 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 4 голевые передачи.
«Монако» занимает шестое место в турнирной таблице (34 очка), «Аяччо» находится в зоне вылета: 18-е место и 15 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Основные источники исследования