Головин выйдет в стартовом составе «Монако» в матче с «Аяччо»

«Монако» в рамках 19-го тура чемпионата Франции на своем поле примет «Аяччо». Стали известны составы команд на эту встречу.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в стартовый состав своей команды.

В нынешнем сезоне лиги 1 хавбек провел 17 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 4 голевые передачи.

«Монако» занимает шестое место в турнирной таблице (34 очка), «Аяччо» находится в зоне вылета: 18-е место и 15 очков.