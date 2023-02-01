Головин выйдет в стартовом составе «Монако» в матче с «Осером»

Сегодня, 22:33
«Монако» в рамках 21-го тура чемпионата Франции на своем поле примет «Осер».
Российский полузащитник Александр Головин выйдет на поле с первых минут.
Стартовый состав «Монако»: Нюбель, Вандерсон, Дисаси, Марипан, Кайо Энрике, Мартинш, Фофана, Камара, Головин, Бен Йеддер, Бен Сегир.
В текущем сезоне 26-летний россиянин провел за «Монако» 28 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдыл шесть результативных передач.
Его команда занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 38 очков за 20 туров.
«Осер» располагается на 19-м месте с 13 очками за 20 встреч.
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