Головин: «Монако» — клуб, который мне многое дал и где меня все устраивает"

Полузащитник «Монако» Александр Головин в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном продолжении карьеры в другом европейском чемпионате.

«Наверное, слухи на то и есть слухи, чтобы их было много. (Улыбается) Комментировать их сложно и было бы неправильно. На сегодняшний день ситуация такова, что у меня действующий контракт с «Монако». Это клуб, который мне многое дал и где меня все устраивает. У нас отличные болельщики, мы стараемся радовать их как можно чаще. Так что сегодня главное мое желание заключается в том, чтобы «Монако» одерживал победы и занимал как можно более высокое место в турнирной таблице», — сказал Головин «СЭ».

Головин стал лауреатом премии лучшему футболисту 2023 года по версии «СЭ».

В уходящем году российский хавбек забил 10 мячей и отдал 5 голевых передач в 36 официальных матчах за «Монако».

«Это действительно мой лучший год во Франции. С опытом приходит уверенность». Интервью Головина