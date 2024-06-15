Головин – о будущем: «Если и переходить, то только в топ-клубы: «ПСЖ», «Манчестер Сити», «Реал»

Полузащитник «Монако» Александр Головин признался, что готов уйти из команды только в топ-клуб.

«Прямо сейчас я не думаю о переходе. Но если и переходить, то только в топ-клубы: «ПСЖ», «Манчестер Сити», «Реал», – сказал Головин в эфире шоу «Потерянные очки Вани Новосельцева» на телеканале 2х2.

Летом 2018 года Головин перешел в «Монако» из ЦСКА. В прошедшем сезоне 28-летний полузащитник провел 27 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и сделал шесть результативных передач. Он пропустил концовку сезона из-за повреждения.

Контракт россиянина с монегасками рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

В минувшем сезоне «Монако» финишировал на втором месте в турнирной таблице чемпионата Франции. В следующем сезоне команда сыграет в Лиге чемпионов.