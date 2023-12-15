Головин: «На данный момент это действительно лучший год во Франции. Появился опыт, а с ним и уверенность»

Полузащитник «Монако» Александр Головин в интервью «СЭ» назвал текущий год во Франции лучшим.

— Есть мнение, что текущий сезон для тебя является лучшим во Франции. Согласен ли ты с этим? С чем связываешь подобные результаты?

— На данный момент это действительно так. Многое получается, появился определенный опыт, а вместе с ним и уверенность. Все-таки уже довольно давно выступаю в лиге 1. Есть понимание, чего ожидать, как готовиться к матчам, как действовать в том или ином эпизоде. Все это помогает проявлять себя на поле. Плюс у нас подобралась сейчас хорошая команда. Игроки дополняют друг друга. Но нужно понимать, что сезон еще продолжается, поэтому окончательные выводы и оценки можно будет делать весной.

Головин стал лауреатом премии лучшему футболисту 2023 года по версии «СЭ».

В уходящем году российский хавбек забил 10 мячей и отдал 5 голевых передач в 36 официальных матчах за «Монако».

«Это действительно мой лучший год во Франции. С опытом приходит уверенность». Интервью Головина