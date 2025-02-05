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Гордеев: «Сафонову сложно тягаться с Доннаруммой. Но у Матвея правильный настрой»

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Российский тренер Андрей Гордеев заявил, что по футбольным качествам голкиперу «ПСЖ» Матвею Сафонову сложно тягаться с основным вратарем парижан Джанлуиджи Доннаруммой.

Матвей Сафонов перед матчем с &laquo;Ле&nbsp;Маном&raquo;. Сафонов не играл за «ПСЖ» полтора месяца. Российский вратарь оформил кубковый «сухарь» крутым спасением

«Какая-то иерархия существует в «ПСЖ». Конкурент у Сафонова серьезный, — приводит Legalbet слова Гордеева. — Но мне нравится его посыл к работе, что он не пришел вторым голкипером в команду. Мне это очень импонирует. У него правильный настрой. Если брать их футбольные качества, то сложно тягаться с Доннаруммой. Стоит ли тогда уезжать в Европу, если нет гарантий игры в основном составе? Это все индивидуально. У кого-то может и получиться. Тут не только от футбольных качеств все зависит, но и от характера. В европейских чемпионатах больше преодолений, там ты течешь против течения. Преодолеваешь — становишься сильнее».

В этом сезоне Сафонов провел 9 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, пропустив шесть голов. Соглашение 25-летнего россиянина с парижанами рассчитано до лета 2029 года.

Источник: legalbet.ru
Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Андрей Гордеев
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