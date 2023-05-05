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5 мая, 22:49

Гордюшенко: «Головин мог бы спокойно играть в другом европейском гранде и точно бы там не потерялся»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко считает, что российский хавбек «Монако» Александр Головин способен заиграть в топ-клубе.

«Головин был в порядке всегда. Как только он приехал к нам в академию ЦСКА, сразу стал выделяться. Он же и в дубле армейцев особо не был, его почти сразу оттуда Слуцкий поднял в основу. Головин мог бы спокойно играть в другом европейском гранде и точно бы там не потерялся. Саша смог бы играть на таком уровне. У него все качества для этого есть», — цитирует Гордюшенко Metaratings.ru.

Головин выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 год. На данный момент он является игроком «Монако». В составе французской команды россиянин провел 172 матча, отметился 24 голами и 33 результативными передачами.

Источник: https://metaratings.ru/news/gordyushenko-golovin-mog-by-spokoino-igrat-v-evropeiskom-grande-248680/
Александр Головин
Астемир Гордюшенко
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ФК Монако
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