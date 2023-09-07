Грэм Поттер отказался возглавить «Лион»

Бывший тренер «Челси» Грэм Поттер не будет тренировать «Лион», сообщает The Athletic.

По информации источника, 48-летний специалист отклонил предложение французского клуба, поскольку еще не готов вернуться к тренерской работе. Он считался одним из главных кандидатов на замену Лорану Блану.

Последним клубом Поттера был «Челси», который он покинул в апреле этого года. До этого он тренировал «Брайтон», «Суонси» и шведский «Эстерсунд».