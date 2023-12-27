Григорян заявил, что Головин лучший российский игрок 2023 года

Тренер Александр Григорян назвал лучшего российского футболиста в 2023 году.

«Головин — лучший игрок года? У меня нет возможности следить за ним. Но наверное, по тем двум матчам, которые я успел посмотреть, есть основания признать его лучшим российским игроком года. Головин — лидер «Монако», мы понимаем, что чемпионат Франции на очень приличном уровне. Я могу согласиться с тем, что в 2023 году Головин был лучшим игроком. Если делать такую номинацию, то приз надо отдать ему», — приводит слова Григоряна Metaratings.ru.

В сезоне-2023/24 Головин сыграл 15 матчей за «Монако», в которых забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.