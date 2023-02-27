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Сегодня, 15:31

Гришин: «На уровне Франции и Германии Головин — обыкновенный средний футболист»

Алина Савинова
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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин отреагировал на информацию о том, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин продлил контракт с клубом.

«Хорошо, что Саша продлил контракт. Теперь на эти три года он будет спокоен и думать только о футболе. По поводу контракта и приглашения в Германию, думаю, это больше агентские игры. Головин по меркам нашего чемпионата — топ-игрок, но на уровне Франции и Германии он обыкновенный средний футболист. Не думаю, что на него был большой спрос из топ-3 чемпионатов. Всех хороших и чего-то стоящих игроков «Монако» уже продал. Думаю, там сейчас будет строиться новая команда. Единственный большой минус — «Монако» не будет играть в Лиге чемпионов», — приводит Sport24 слова Гришина.

Сегодня, 27 февраля, стало известно о том, что Головин продлил контракт с клубом до лета 2026 года.

Россиянин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. В этом сезоне на его счету 35 матчей по всех турнирах, 6 голов и 7 результативных передач.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-27-grishin-na-urovne-frantsii-i-germanii-golovin-sredniy-futbolist-ne-dumayu-chto-na-nego-byl-spros-iz-top-3-lig
Александр Головин
ФК Монако
Александр Гришин
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