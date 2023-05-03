Гришин считает, что Головину не нужно уходить из «Монако»

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Тренер академии ЦСКА Александр Гришин считает, что российскому полузащитнику Александру Головину не стоит уходить из «Монако».
«Если бы были хорошие предложения, Саша давным-давно сменил бы клуб. Звонок Абрамовича? Агент футболиста может сказать то, что ему выгодно. Дело агента — говорить. И он правильно делает. Но мы видим, что «Монако» подписал трехлетний контракт, клуб рассчитывает на Головина. Уходить не надо. Попав в зону дискомфорта, можно стагнировать. Саша, может, и правильно делает, что продолжает играть в том же клубе. Лига 1 — сильный чемпионат. Он на хорошем счету как в «Монако», так и в сборной. Саша — ведущий игрок национальной команды. Головин -лучший легионер России. Здесь глупо спорить. Он, наверное, больше всех сыграл из легионеров в иностранных чемпионатах. Еще играет Миранчук, но он на голову ниже Головина», — приводит слова Гришина Sport24.
Россиянин выступает за «Монако» с 2018 года. В текущем сезоне 26-летний футболист провел 30 матчей в чемпионате Франции, отметился 7 голами и 7 результативными передачами.