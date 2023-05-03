Гришин считает, что Головину не нужно уходить из «Монако»

Тренер академии ЦСКА Александр Гришин считает, что российскому полузащитнику Александру Головину не стоит уходить из «Монако».

«Если бы были хорошие предложения, Саша давным-давно сменил бы клуб. Звонок Абрамовича? Агент футболиста может сказать то, что ему выгодно. Дело агента — говорить. И он правильно делает. Но мы видим, что «Монако» подписал трехлетний контракт, клуб рассчитывает на Головина. Уходить не надо. Попав в зону дискомфорта, можно стагнировать. Саша, может, и правильно делает, что продолжает играть в том же клубе. Лига 1 — сильный чемпионат. Он на хорошем счету как в «Монако», так и в сборной. Саша — ведущий игрок национальной команды. Головин -лучший легионер России. Здесь глупо спорить. Он, наверное, больше всех сыграл из легионеров в иностранных чемпионатах. Еще играет Миранчук, но он на голову ниже Головина», — приводит слова Гришина Sport24.

Россиянин выступает за «Монако» с 2018 года. В текущем сезоне 26-летний футболист провел 30 матчей в чемпионате Франции, отметился 7 голами и 7 результативными передачами.