Гризманн опроверг слухи о недовольстве капитанством Мбаппе в сборной Франции

Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн опроверг информацию о недовольстве из-за капитанства Килиана Мбаппе в национальной команде.

Ранее сообщалось, что форвард может закончить карьеру в сборной Франции из-за назначения игрока «ПСЖ» капитаном.

Окружение 32-летнего игрока заявило Sky Sports, что все эти утверждения неправдивы. Несмотря на то, что Гризманн хотел стать капитаном сборной, у него отличные отношения с Мбаппе, и он полностью поддержал Килиана. Игроки уже все обсудили в Клерфонтене.

Предыдущим капитаном сборной Франции был голкипер Уго Льорис, завершивший карьеру в команде после ЧМ-2022.