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Сегодня, 00:36

Гроссо возглавит «Лион»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Итальянский специалист Фабио Гроссо станет новым главным тренером «Лиона». Он заменит уволенного ранее Лорана Блана.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, 45-летний итальянец согласился возглавить французскую команду. Стороны достигли соглашения. Осталось только подписать документы.

Гроссо с 2007 по 2009 год играл за «Лион». Он принял участие в 78 матчах во всех соревнованиях, забив 2 гола и сделав 5 голевых передач. В сезоне-2007/08 он выиграл с командой чемпионат Франции и Кубок Франции.

«Лион» занимает последнее, 18-е, место в турнирной таблице чемпионата Франции, команда набрала 1 очко в 4 матчах. 11 сентября клуб объявил об отставке Лорана Блана.

Фабио Гроссо
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 Монако 4 3 1 0 13-5 10
2
 ПСЖ 4 2 2 0 8-3 8
3
 Марсель 4 2 2 0 7-4 8
4
 Реймс 4 2 1 1 8-5 7
5
 Лилль 4 2 1 1 5-5 7
6
 Брест 4 2 1 1 5-5 7
7
 Ренн 4 1 3 0 8-4 6
8
 Ницца 4 1 3 0 4-2 6
9
 Страсбур 4 2 0 2 4-6 6
10
 Гавр 4 1 2 1 8-6 5
11
 Лорьян 4 1 2 1 5-5 5
12
 Тулуза 4 1 2 1 5-6 5
13
 Метц 4 1 2 1 6-9 5
14
 Монпелье 4 1 1 2 7-7 4
15
 Нант 4 0 2 2 5-8 2
16
 Клермон Фут 4 0 1 3 4-9 1
17
 Ланс 4 0 1 3 4-10 1
18
 Лион 4 0 1 3 3-10 1
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15.09 22:00
ПСЖ – Ницца
 - : -
16.09 18:00
Ренн – Лилль
 - : -
16.09 22:00
Ланс – Метц
 - : -
17.09 14:00
Лорьян – Монако
 - : -
17.09 16:00
Клермон Фут – Нант
 - : -
17.09 16:00
Реймс – Брест
 - : -
17.09 16:00
Страсбур – Монпелье
 - : -
17.09 18:05
Марсель – Тулуза
 - : -
17.09 21:45
Лион – Гавр
 - : -
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