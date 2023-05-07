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Сегодня, 17:12

Гуренко: «Не так много топовых клубов, которые могут пригласить Головина»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко оценил роль российского хавбека «Монако» Александра Головина во французской команде.

«Он сейчас лидер команды, освоился. Менять? Менять на что? То есть, если менять, то надо переходить в «Барселону», «Реал». Я имею в виду делать шаг вперед. Но не так много топовых клубов, которые могут его пригласить. Просто зачем что-то менять, если в «Монако» ему комфортно?» — цитирует Гуренко Vprognoze.ru.

В матче 34-го тура чемпионата Франции с «Анже» (2:1), который прошел 7 мая, Головин отметился забитым голом. Всего на счету 26-летнего россиянина 8 мячей и 7 результативных передач в 31 игре лиги 1.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10853027-gurenko-ne-tak-mnogo-topovyh-klubov-kotorye-mogut-priglasit-golovina.html
Александр Головин
Сергей Гуренко
Футбол
ФК Монако
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