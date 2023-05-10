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Сегодня, 19:21

Гвардиола заявил, что хочет возвращения Месси в «Барселону»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Хосеп Гвардиола и Лионель Месси.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о возможном возвращении форварда «ПСЖ» Лионеля Месси в «Барселону».

«Я член «Барселоны», у меня есть два места на стадионе, и я просто надеюсь, что однажды мы сможем проводить его так, как он того заслуживает. Месси был величайшим игроком всех времен. То, чего «Барселона» достигла за 10-12 лет, было бы невозможно без него. Невозможно. И я не говорю о цифрах, я говорю о влиянии на игру, красоте, эстетике, эффективности ... обо всем. Никто бы не подумал, что все может так закончиться. Я знаю, что президент Лапорта высоко его ценит. Лео помог сделать наш клуб намного более великим, чем в момент его прихода.

Его уход случился очень быстро, это произошло из-за очень сложной экономической ситуации, по тысяче причин, в которые я не собираюсь вдаваться и о которых знают главные герои, а я не знаю.

Но я надеюсь настанет день, когда я смогу оказаться на «Камп Ноу» и смогу поаплодировать ему и попрощаться с ним, как того заслуживает Лео. Я знаю, что Лапорта постарается это исполнить», — приводит слова Гвардиолы ESPN.

Контракт 35-летнего аргентинца с «ПСЖ» истекает в конце сезона. Ранее сообщалось, что он может вернуться в «Барселону», если каталонцы сумеют решить свои финансовые проблемы.

Лионель Месси
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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