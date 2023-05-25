Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 15:58

Хаби Алонсо вошел в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера «ПСЖ»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо может возглавить «ПСЖ», утверждает RMC Sport.

По данным источника, у руководства парижан есть три основных кандидата на пост главного тренера клуба: Жозе Моуринью («Рома»), Тиагу Мотта («Болонья») и Хаби Алонсо, который недавно вошел в шорт-лист «ПСЖ».

41-летний испанец возглавляет «Байер» с октября прошлого года. Под его руководством леверкузенцы поднялись с 17 на 6-е место в бундеслиге в текущем сезоне. Кроме того, «Байер» дошел до полуфинала Лиги Европы, где уступил «Роме» (0:1; 0:0).

Футбол
ФК Байер
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Хаби Алонсо
1
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Луневу лучше было не ехать в Германию. Пять советов будущим легионерам из России
Девушки на кроватях, гроб на колесиках: сумасшедшие гонки в Канаде
Умер заслуженный артист России Александр Зайцев
Песков назвал террористическими заявления замглавы ГУР Украины о Путине
Пленный боевик ВСУ сознался в надругательстве над убитой женщиной
Число фальсификаторов молочки в России сократилось с 30 до 10%
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Луис Энрике может возглавить «ПСЖ»