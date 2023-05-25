Хаби Алонсо вошел в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера «ПСЖ»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо может возглавить «ПСЖ», утверждает RMC Sport.

По данным источника, у руководства парижан есть три основных кандидата на пост главного тренера клуба: Жозе Моуринью («Рома»), Тиагу Мотта («Болонья») и Хаби Алонсо, который недавно вошел в шорт-лист «ПСЖ».

41-летний испанец возглавляет «Байер» с октября прошлого года. Под его руководством леверкузенцы поднялись с 17 на 6-е место в бундеслиге в текущем сезоне. Кроме того, «Байер» дошел до полуфинала Лиги Европы, где уступил «Роме» (0:1; 0:0).