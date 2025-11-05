Видео
5 ноября, 19:55

Хакими, Дембеле и Мендеш выбыли на несколько недель из-за травм

Алина Савинова

Футболисты «ПСЖ» Ашраф Хакими, Усман Дембеле и Нуну Мендеш пропустят несколько недель из-за травм, сообщает пресс-служба парижан.

Игроки получили повреждения во вторник в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Баварии» (1:2).

У Хакими выявлено растяжение левой лодыжки, а Дембеле диагностировали травму икроножной мышцы. Оба игрока из-за повреждений были заменены по ходу первого тайма матча с «Баварией». Мендеш провел на поле всю игру, однако обследование показало, что у него растяжение связок левого колена.

Защитник &laquo;ПСЖ&raquo; Ашраф Хакими и&nbsp;вингер &laquo;Баварии&raquo; Луис Диас.Хакими получил жуткую травму и покинул поле в слезах. Диас вывернул ему ногу прямо в день рождения

Футболисты не смогут принять участия в матче 12-го тура Лиги 1 против «Лиона», который состоится 9 ноября. Также они не сыграют за свои сборные в международный перерыв.

