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Сегодня, 11:47

Хакими продолжит играть за «ПСЖ», несмотря на обвинения в изнасиловании

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими сможет продолжить играть за клуб, несмотря на обвинения в изнасиловании, сообщает ESPN.

По данным источника, марокканский футболист примет участие в матче 26-го тура чемпионата Франции с «Нантом». Прокуратура начала расследование, однако официальных обвинений Хакими предъявлено не было.

Сообщается также, что жена футболиста, Хиба Абук, подала заявление на развод. Однако расставание пары не связано с обвинениями, так как бракоразводный процесс начался несколько недель назад. Причиной стало то, что отношения между Абук и Хакими были напряженными из-за разного видения жизни.

Ранее «ПСЖ» выступил с заявлением после обвинения Хакими в изнасиловании. Клуб поддержал 24-летнего игрока, который отвергает обвинения.

Об обвинениях в адрес Хакими стало известно 27 февраля. В полицию Парижа обратилась девушка, которая утверждает, что пострадала от насилия со стороны игрока.

Источник: ESPN
Ашраф Хакими
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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