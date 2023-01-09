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Франция

Сегодня, 05:13

Хакими убедил Унаи перейти в «ПСЖ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«ПСЖ» договорился о переходе полузащитник сборной Марокко Аззедина Унаи. 22-летний марокканец до лета останется в «Анже», с которым у него действующий контракт до 2026 года.

По информации Goal, в данном переходе важную роль сыграл марокканский защитник парижан Ашраф Хакими, который убедил соотечественника присоединиться к команде.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

В этом сезоне Унахи сыграл в 14 матчах чемпионата Франции. На чемпионате мира-2022 он провел 7 матчей и получил одну желтую карточку.

Ашраф Хакими
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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