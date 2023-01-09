Хакими убедил Унаи перейти в «ПСЖ»

«ПСЖ» договорился о переходе полузащитник сборной Марокко Аззедина Унаи. 22-летний марокканец до лета останется в «Анже», с которым у него действующий контракт до 2026 года.

По информации Goal, в данном переходе важную роль сыграл марокканский защитник парижан Ашраф Хакими, который убедил соотечественника присоединиться к команде.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

В этом сезоне Унахи сыграл в 14 матчах чемпионата Франции. На чемпионате мира-2022 он провел 7 матчей и получил одну желтую карточку.