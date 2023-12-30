Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 12:00

Хавбек «Байера» Амири может перейти в «Марсель»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Telegram Дзен

Полузащитник «Байера» Надим Амири может перейти в «Марсель» в зимнее трансферное окно, сообщает Get German Football News.

По данным источника, игроком сборной Германии также интересуется «Лион». Оба французских клуба намерены подписать хавбека в январе, но не исключено, что «Байер» не захочет отпускать своего футболиста.

Контракт Амири с леверкузенским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 4 миллиона евро.

В этом сезоне 27-летний Амири провел восемь матчей за«Байер» во всех турнирах и сделал 1 ассист.

Футбол
ФК Байер
ФК Лион
ФК Марсель
0
Читайте также
Малкин назвал Федорова лучшим российских хоккеистом всех времен
Зимние олимпийские игры могут исчезнуть из-за глобального потепления
Уволенная помощница Залужного была солисткой российской поп-группы
Небензя назвал размещение ПВО Украины в жилых зонах причиной новых жертв
Подпольщик рассказал о прилете ракет ВС РФ по военным объектам в Харькове и Киеве
В Подмосковье полицейские задержали подозреваемого в убийстве отца журналиста Легойды
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Стало известно, сколько Мбаппе хочет получать в «Реале»