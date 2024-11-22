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Франция

22 ноября, 23:29

Головин о голе в ворота «Бреста»: «Особенно приятно, когда это помогает команде побеждать»

Артем Бухаев
Корреспондент
Александр Головин.
Фото Global Look Press
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Полузащитник «Монако» Александр Головин в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Брестом» в матче 12-го тура чемпионата Франции (3:2).

«Получилась сложная игра, хотя нам удалось забить быстрый гол, а к середине первого тайма мы вели уже 2:0. Кстати, счет мог быть и крупнее, был еще момент с попаданием в штангу. Но «Брест» непростой соперник, все-таки они в этом сезоне играют в Лиге чемпионов и делают это неплохо. Ситуация осложнилась для нас, когда сразу после перерыва они отыграли один мяч. Поэтому второй тайм получился немного нервным, у обеих команд были возможности забить, однако в целом мы контролировали ситуацию, довели дело до победы и заслуженно выиграли, забив в контракте третий гол. Эмоции от своего гола? Конечно, очень приятно забить, особенно когда твой гол помогает команде одержать победу и набрать три очка», — сказал Головин «СЭ».

Футболисты &laquo;Монако&raquo; поздравляют Александра Головина с&nbsp;голом в&nbsp;ворота &laquo;Бреста&raquo; (3:2) 22&nbsp;ноября 2024 года. Конец засухи! Головин забил за «Монако» впервые с февраля

Для россиянина гол стал первым в этом сезоне. «Монако» набрал 26 очков и занимает второе место в таблице лиги 1. «Брест» потерпел третье поражение подряд — клуб занимает 12-е место с 13 очками.

Александр Головин
ФК Брест
ФК Монако

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