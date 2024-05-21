Головин попал в символическую сборную сезона лиги 1 по версии WhoScored

Полузащитник «Монако» Александр Головин попал в символическую сборную сезона лиги 1 по версии портала WhoScored.

Российский хавбек получил оценку 7,3, уступая только форварду «ПСЖ» Килиану Мбаппе (7,71) и нападающему «Бреста» Ромену Дель Кастийо (7,35).

Сборная сезона по версии WhoScored: Доннарумма («ПСЖ»), Лала («Брест»), Синго («Монако»), Балерди («Марсель»), Локо («Брест»), Витинья («ПСЖ»), Саванье («Монпелье»), Ле-Мелу («Брест»), Головин («Монако»), Дель Кастийо («Брест»), Мбаппе («ПСЖ»).

В этом сезоне 27-летний Головин провел за монегасков 25 матчей в лиге 1, забил 6 голов и сделал 6 результативных передач.