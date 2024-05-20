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Франция

Сегодня, 14:46

Полузащитник «Монако» Камара заклеил логотип в поддержку борьбы с гомофобией на своей форме

Виктория Кравченко
Мохамед Камара.
Фото Global Look Press
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Полузащитник «Монако» Мохамед Камара заклеил участки формы с элементами акции по борьбе с гомофобией.

24-летний малиец скрыл надпись при помощи тейпа, а также зафиксировал ленту на плече, где находился логотип лиги 1 в радужных цветах.

В целях борьбы с гомофобией матчи 34-го тура чемпионата Франции были ознаменованы рядом акций. На футболках игроков появилась надпись «Нет гомофобии», а логотип лиги выполнен в тематическом цветовом исполнении.

Ранее форвард «Нанта» Мостафа Мохамед отказался играть в такой футболке и пропустил игру с «Монако» (0:4).

ФК Монако
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