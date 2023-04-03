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Сегодня, 10:30

Хавбек «ПСЖ» Перейра раскритиковал отношение игроков к команде

Виктория Кравченко
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Хавбек «ПСЖ» Данилу Перейра прокомментировал поражение команды от «Лиона» (0:1) в матче 29-го тура лиги 1.

«Мы не уважаем клуб, не отдаемся полностью на поле. Если будем и дальше так продолжать, то будет очень сложно добиться чемпионства. На данный момент у команды непростой период. Отрыв не такой и большой — всего шесть очков. Мы должны многое изменить, но не мне об этом говорить», — цитирует португальца инсайдер Адриен Гренье в социальных сетях.

После 29 туров «ПСЖ» с 66 баллами занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1.

Данилу Перейра
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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