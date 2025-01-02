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Хавбек «Сент-Этьена» Сиссоко отстранен на 7 матчей за конфликт с игроком «Марселя»

Даниил Аршавский
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Малийский полузащитник «Сент-Этьена» Ибраим Сиссоко получил семиматчевую дисквалификацию за конфликт с защитником «Марселя» Леонардо Балерди в матче Кубка Франции (0:4).

29-летний малиец получил красную карточку на 21-й минуте встречи, так как провоцировал игрока «Марселя» на конфликт. Позже дисциплинарный комитет лиги 1 принял решение отстранить Сиссоко на семь матчей.

Полузащитник выступает за «Сент-Этьен» с июля 2023 года, в нынешнем сезоне на его счету 3 гола и 1 результативная передача в 16 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

Футбол
ФК Марсель
ФК Сент-Этьен
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