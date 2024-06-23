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Сегодня, 01:27

Хави Симонс не планирует возвращаться в «ПСЖ»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «ПСЖ» Хави Симонс, арендованный «Лейпцигом», не вернется в парижский клуб, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 21-летний голландец официально проинформировал руководство парижан о желании покинуть клуб летом. Ожидается, что «Лейпциг» продлит аренду игрока до лета 2025 года. Также на хавбека претендует «Бавария».

В минувшем сезоне Симонс провел 43 матча, в которых забил 10 голов и сделал 15 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.

ФК Лейпциг
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Хави Симонс
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