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Сегодня, 17:00

Хави Симонс не вернется в «ПСЖ» летом 2024 года

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Полузащитник «Лейпцига» Хави Симонс, арендованный у «ПСЖ», не вернется в парижский клуб по окончании сезона-2023/24. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

21-летний футболист намерен продолжить свою карьеру в другом клубе. В подписании хавбека заинтересована «Барселона», готовая арендовать голландца. При этом «Лейпциг» планирует сохранить игрока в команде.

В текущем сезоне Симонс провел 42 матча во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 15 результативных передач. Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до лета 2027 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 80 миллионов евро.

Футбол
ФК Лейпциг
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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