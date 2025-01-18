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Франция

Сегодня, 17:25

Хомуха назвал Кузяева и Худякова примерами для российских футболистов

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Хомуха высказался о карьерах полузащитника «Гавра» Далера Кузяева и вратаря «Штурма» Даниила Худякова.

«Сегодня Кузяев — пример футболиста, который думает о своей карьере, не руководствуясь деньгами. И тот же Худяков получает совсем небольшие деньги в Австрии — зато играет в Лиге чемпионов и в другом чемпионате. Это решение тоже многое говорит о его ценностях и идеалах», — сказал Хомуха Metaratings.ru.

В текущем сезоне лиги 1 Кузяев провел за «Гавр» 12 матчей, в которых отметился одним голом, он выступает за клуб с 2023 года.

Худяков перешел в «Штурм» летом 2024 года. Он провел в чемпионате Австрии два матча, а также дважды сыграл в Лиге чемпионов.

Источник: Metaratings
Далер Кузяев
Даниил Худяков
Дмитрий Хомуха
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