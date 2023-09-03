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Франция

Сегодня, 05:13

Хюттер: «Цель «Монако» — вернуться в еврокубки уже в следующем сезоне»

Евгений Козинов
Корреспондент
Ади Хюттер.
Фото AFP
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Главный тренер «Монако» Ади Хюттер после победы над «Лансом» (3:0) в матче 4-го тура чемпионата Франции назвал цель команды на сезон.

«Я не знаю, является ли отсутствие еврокубков преимуществом. Конечно, очень обидно, что нам не представится возможность сыграть в еврокубках в этом сезоне, но мы полностью выложимся в чемпионате и Кубке Франции. Возможно, это позволит нам лучше готовиться к каждому матчу в отдельности. Но в то же время наша цель — вернуться в еврокубки уже в следующем сезоне», — приводит пресс-служба клуба слова Хюттера.

«Монако» набрал 10 очков и поднялся на первую строчку в турнирной таблице лиги 1. «Ланс» занимает 17-е место, набрав 1 очко.

Александр Головин. Головин оценил новую тактику «Монако» при Хюттере
Источник: Официальный сайт
Футбол
ФК Монако
Ади Хюттер
0
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 И В Н П +/- О
1
 Монако 4 3 1 0 13-5 10
2
 Марсель 4 2 2 0 7-4 8
3
 Брест 4 2 1 1 5-5 7
4
 Ренн 4 1 3 0 8-4 6
5
 Реймс 3 2 0 1 6-3 6
6
 Страсбур 3 2 0 1 4-4 6
7
 Лорьян 3 1 2 0 5-2 5
8
 ПСЖ 3 1 2 0 4-2 5
9
 Монпелье 3 1 1 1 7-6 4
10
 Лилль 3 1 1 1 4-5 4
11
 Тулуза 3 1 1 1 3-4 4
12
 Метц 3 1 1 1 4-7 4
13
 Ницца 3 0 3 0 2-2 3
14
 Гавр 3 0 2 1 5-6 2
15
 Нант 4 0 2 2 5-8 2
16
 Лион 3 0 1 2 2-6 1
17
 Ланс 4 0 1 3 4-10 1
18
 Клермон Фут 3 0 0 3 2-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
1.09 22:00
Нант – Марсель
 1 : 1
2.09 18:00
Брест – Ренн
 0 : 0
2.09 22:00
Монако – Ланс
 3 : 0
3.09 14:00
Тулуза – Клермон Фут
 - : -
3.09 16:00
Гавр – Лорьян
 - : -
3.09 16:00
Лилль – Монпелье
 - : -
3.09 16:00
Метц – Реймс
 - : -
3.09 18:05
Ницца – Страсбур
 - : -
3.09 21:45
Лион – ПСЖ
 - : -
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