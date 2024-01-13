Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 04:51

Хюттер: «С плеймейкерами ситуация в «Монако» отличная, сразу несколько игроков могут сыграть под нападающими»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер перед матчем 18-го тура чемпионата Франции против «Реймса» оценил игру нападающих команды в этом сезоне.

«Повторюсь, я счастлив, что у нас в команде есть два очень отличных форварда в лице Фоларина и Виссама. С плеймейкерами ситуация также отличная, сразу несколько игроков могут сыграть под нападающими. Можно играть как по схеме с двумя форвардами, так и по схеме с двумя десятками. Все зависит от соперника и внешних факторов. Мы можем сыграть как по одной схеме, так и по другой, завтра будет видно. Элиэсс также практически полностью восстановился, Мирон в общей группе. Улыбка на моем лице будет еще шире, когда у меня будет возможность положиться на всех игроков в команде», — цитирует пресс-служба клуба Хюттера.

Матч «Монако» — «Реймс» состоится в субботу, 13 января. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Александр Головин. Головин включен в заявку «Монако» на матч с «Реймсом»
Источник: https://www.asmonaco.com/ru/adi-hutter-commencer-la-phase-retour-par-une-victoire/
0
Читайте также
«Вашингтон» потерпел поражение от «Сиэтла»
Олимпийские игры 2024: основная информация — когда и где пройдут, медальный прогноз и выступит ли Россия
В Госдуме ответили на остановку США поставок Киеву цитатой Станиславского
Медведев назвал размещение британский войск на Украине объявлением войны России
Зеленский и Сунак подпишут историческое соглашение о безопасности
Тело женщины в строительном мешке нашли у дома в Москве
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Тренер «Ланса» дисквалифицирован на 4 матча