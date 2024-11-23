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Хюттер похвалил Головина, Закария и Салису после победы над «Брестом»

Евгений Козинов
Корреспондент
Ади Хюттер.
Фото Reuters
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Главный тренер «Монако» Ади Хюттер прокомментировал победу над «Брестом» (3:2) в матче 12-го тура чемпионата Франции. Один из голов монегасков забил российский полузащитник Александр Головин.

«Когда счет стал 2:0 у нас был большой шанс забить третий гол перед перерывом, но мы этого не сделали, и мне это не понравилось. В борьбе за мяч мы не проявляли достаточной агрессии и часто приходилось бороться за владение мячом во втором тайме», — цитирует L'Equipe Хюттера.

Также он похвалил игру Магнеса Аклиуша, которого назвал «фантастическим» и оценил уровень вовлеченности своих игроков, несмотря на «ограниченное время на подготовку», которое у них было после перерыва в чемпионате, и тот факт, что трое игроков стартового состава (Денис Закария, Мохаммед Салису и Александр Головин) только восстановились после травм.

Футболисты &laquo;Монако&raquo; поздравляют Александра Головина с&nbsp;голом в&nbsp;ворота &laquo;Бреста&raquo; (3:2) 22&nbsp;ноября 2024 года. Конец засухи! Головин забил за «Монако» впервые с февраля
Александр Головин
Денис Закария
Футбол
ФК Монако
Ади Хюттер

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