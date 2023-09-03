Хюттер: «Очень рад, что сегодня у «Монако» 10 очков после четырех игр»

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер прокомментировал победу над «Лансом» (3:0) в матче 4-го тура чемпионата Франции.

«Я счастлив сегодня, потому что мы играли с самым сложным соперником начала сезона — с командой, занявшей второе место в прошлом розыгрыше Лиги 1. Нам удалось создать много моментов, забить три гола и сохранить свои ворота на замке. Я также доволен тем, что мы смогли забить со стандартов, чего не удавалось до этого момента. Однако нужно отметить, что мы позволили своему сопернику разыграть не один штрафной. Мы отлично выступили, и я очень рад, что сегодня у нас 10 в активе очков после четырех игр.

Я не мечтатель, по жизни я скорее реалист (улыбается). Мы проделали огромный объем работы во время предсезонной подготовки, особенно во время сборов в Англии, где проводились интенсивные тренировки и отрабатывались те фазы игры, которые мы наблюдаем сегодня. Мы также провели много встреч с игроками. Результатом всей этой работы стало то, что сегодня у нас в активе 10 очков… хотя я бы предпочел, чтобы их было двенадцать (улыбается)!» — приводит пресс-служба клуба слова Хюттера.

«Монако» набрал 10 очков и поднялся на первую строчку в турнирной таблице лиги 1. «Ланс» занимает 17-е место, набрав 1 очко.