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Сегодня, 13:26

Хюттер прокомментировал поражение «Монако» в матче Кубка Франции с «Реймсом»

Даниил Аршавский
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Главный тренер «Монако» Ади Хюттер высказался о поражении команды в серии пенальти матча 1/16 финала Кубка Франции с «Реймсом» (1:1, пен. — 3:1).

«Очевидно, мы все очень разочарованы, потому что хотели пройти в следующий этап Кубка Франции. Я все равно хотел бы поздравить «Реймс». Мы действительно приехали побеждать, но этого не произошло», — цитирует Хюттера официальный сайт «монегасков».

«Монако» завершил выступление в Кубке Франции, а следующий соперник клуба из Шампани определится после жеребьевки.

Футбол
ФК Монако
ФК Реймс
Ади Хюттер
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