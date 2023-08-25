Хюттер рассказал, что «Монако» нужно улучшить в своей игре

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер поделился ожиданиями от матча 3-го тура чемпионата Франции против «Нанта».

«Мы хорошо начали чемпионат, и я доволен нашей последней игрой против «Страсбура». Всегда приятно забить три мяча и не пропустить ни одного. Мы доминировали на протяжении всей игры и активно прессинговали соперника. Показать такой футбол было очень важно для нас, потому что мы все больше приближаемся к тому стилю, в котором хотим играть. Наши принципы игры были соблюдены, и мои игроки действовали на поле уверенно. Конечно, мы все еще можем добиться большего, и мы должны принимать во внимание и наших соперников. Теперь мы отправляемся в Нант, и это определенно будет очень непростая игра.

Наш прессинг может быть еще более эффективным, как и расположение на поле. Мы также можем улучшить нашу игру с мячом. Против «Страсбура» мы показали высокий уровень игры, однако моя задача заключается в том, чтобы постараться добиться еще большего. В конце игры зрители и игроки были счастливы. Мы страстно хотели одержать верх в этой встрече и заслужили победу. Но мы сыграли всего два матча, и нам еще нужно развивать этот стиль игры, сохраняя концентрацию в каждой встрече», — цитирует пресс-служба клуба Хюттера.

Матч «Нант» — «Монако» состоится в пятницу, 25 августа. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.