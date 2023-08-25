Хюттер рассказал, что «Монако» нужно улучшить в своей игре

Сегодня, 05:04
Главный тренер «Монако» Ади Хюттер поделился ожиданиями от матча 3-го тура чемпионата Франции против «Нанта».
«Мы хорошо начали чемпионат, и я доволен нашей последней игрой против «Страсбура». Всегда приятно забить три мяча и не пропустить ни одного. Мы доминировали на протяжении всей игры и активно прессинговали соперника. Показать такой футбол было очень важно для нас, потому что мы все больше приближаемся к тому стилю, в котором хотим играть. Наши принципы игры были соблюдены, и мои игроки действовали на поле уверенно. Конечно, мы все еще можем добиться большего, и мы должны принимать во внимание и наших соперников. Теперь мы отправляемся в Нант, и это определенно будет очень непростая игра.
Наш прессинг может быть еще более эффективным, как и расположение на поле. Мы также можем улучшить нашу игру с мячом. Против «Страсбура» мы показали высокий уровень игры, однако моя задача заключается в том, чтобы постараться добиться еще большего. В конце игры зрители и игроки были счастливы. Мы страстно хотели одержать верх в этой встрече и заслужили победу. Но мы сыграли всего два матча, и нам еще нужно развивать этот стиль игры, сохраняя концентрацию в каждой встрече», — цитирует пресс-служба клуба Хюттера.
Матч «Нант» — «Монако» состоится в пятницу, 25 августа. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Монако
|2
|2
|0
|0
|7-2
|6
|
2
|Брест
|2
|2
|0
|0
|5-3
|6
|
3
|Ренн
|2
|1
|1
|0
|6-2
|4
|
4
|Тулуза
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
5
|Марсель
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|
6
|Монпелье
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
7
|Лилль
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
8
|Страсбур
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
9
|Реймс
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|
10
|Лорьян
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ницца
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|
12
|ПСЖ
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Гавр
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
14
|Метц
|2
|0
|1
|1
|3-7
|1
|
15
|Ланс
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
16
|Нант
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
17
|Клермон Фут
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|
18
|Лион
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|25.08
|22:00
|
Нант – Монако
|- : -
|26.08
|18:00
|
Марсель – Брест
|- : -
|26.08
|22:00
|
ПСЖ – Ланс
|- : -
|27.08
|14:00
|
Ренн – Гавр
|- : -
|27.08
|16:00
|
Клермон Фут – Метц
|- : -
|27.08
|16:00
|
Монпелье – Реймс
|- : -
|27.08
|16:00
|
Страсбур – Тулуза
|- : -
|27.08
|18:05
|
Лорьян – Лилль
|- : -
|27.08
|21:45
|
Ницца – Лион
|- : -