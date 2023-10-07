Хюттер: «Для команды из верхней части таблицы «Монако» пропустил слишком много голов»

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер перед матчем 8-го тура чемпионата Франции против «Реймса» рассказал, в чем выражается его футбольная философия.

«Мы не должны забывать, что именно игроки забивают голы. Однако верно и то, что нашим соперникам нелегко обороняться против нас, потому что опасность исходит отовсюду. Им приходится следить за большим количеством игроков одновременно, тем более что нам удается забивать как с игры, так и со стандартов. Мне это нравится!

Для команды из верхней части таблицы мы пропустили слишком много голов, это действительно так. Но надо заметить, что наши соперники каждый раз были очень активны с первых минут игры. Мы должны знать, как с этим бороться. Однако я согласен с тем, что мы пропустили слишком много голов, особенно в первые минуты. С другой стороны, мы всегда показывали свой характер, отыгрывая отставание. Игроки верят в свои силы, но нам действительно стоит поработать над стартовыми отрезками», — цитирует пресс-служба клуба Хюттера.

Матч «Реймс» — «Монако» состоится в субботу, 7 октября. Начало — в 22.00 по московскому времени.