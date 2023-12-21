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Сегодня, 09:50

Хюттер — об удалении Головина: «Он понимает свою ошибку»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Главный тренер «Монако» Ади Хюттер высказался об удалении полузащитника монегасков Александра Головина в гостевом матче 17-го тура чемпионата Франции с «Тулузой» (2:1).

Хавбек сборной России на 51-й минуте встречи получил прямую красную карточку за удар соперника шипами в голень.

«К счастью, мы хорошо закончили первый тайм, перевернув ситуацию двумя забитыми мячами. Затем мы потеряли Головина, который понимает свою ошибку. Его будет не хватать, но главное по итогу — это результат», — приводит слова Хюттера сайт французского клуба.

В этом сезоне 27-летний Головин провел 15 матчей в лиге 1, забил 5 голов и сделал 2 ассиста. После 17 туров «Монако» с 24 очками занимает третье место в чемпионате Франции.

Удаление Александра Головина в&nbsp;матче &laquo;Тулуза&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Монако&raquo;. «Идиотский поступок. Его дисквалификации утомили». Во Франции возмущены глупым удалением Головина

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
Ади Хюттер
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