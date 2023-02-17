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Шалимов: «Монако» и «Боруссия» для Головина — это плюс-минус одинаковые варианты"

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший тренер «Урала» Игорь Шалимов высказался о возможном переходе российского полузащитника Александра Головина из «Монако» в дортмундскую «Боруссию».

«По Головину и «Дортмунду». Как говорят, это шаг вперед, но на мой взгляд, это плюс-минус одинаковые варианты. В обоих чемпионатах есть лидеры — ПСЖ и «Бавария», остальное — конкурентная среда, но до первого места не дотянуться. Плюс Германия после Монако как страна для проживания — место довольно спорное. Я играл в Дуйсбурге — это не просто дыра, а дыра дырой. Думаю, когда Головин приедет в Дортмунд после Монако, будет некоторое разочарование. И если менять, то, на мой взгляд, на Англию, где уровень и индустрия футбола поинтереснее, или на итальянского и испанского гранда», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Головин провел за французскую команду 31 матч во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 7 результативных передач.

Монегаски располагаются на 3-й строчке в турнирной таблице лиги 1, набрав 47 очков за 23 матча.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-shalimov-monako-i-borussiya-dlya-golovina-e-to-plyus-minus-odinakovy-e-varianty/
Александр Головин
Игорь Шалимов
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Монако
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