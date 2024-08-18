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Получивший тяжелую травму Гомес: «Напомните мне, чтобы я больше не шел в верховую борьбу»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Лилля» Анхель Гомес рассказал о своем состоянии после тяжелого столкновения в матче 1-го тура чемпионата Франции против «Реймса» (2:0).

«Я уже нахожусь дома. Чувствую себя нормально. Хочу поблагодарить всех представителей медицинского штаба, которые помогли мне. Это было безумное столкновение, в футболе такое случается, но самое главное, что со мной все в порядке, мы победили, набрали три очка. Хочу поблагодарить фанатов обеих команд. И напомните мне, чтобы я больше не шел в верховую борьбу», — написал Гомес в своих соцсетях.

23-летний англичанин на 12-й минуте матча с «Реймсом» столкнулся с защитником Абду Коне. Медики оказывали помощь Гомесу на поле около 20 минут. После этого игрока унесли на носилках.

ФК Лилль
ФК Реймс
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